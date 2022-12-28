Uzman Diyetisyen Gizem Duman: "Yılbaşı rehavetine kapılıp sağlığınızdan olmayın"

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Diyetisyeni Gizem Duman, "Yılbaşı akşamının diğer akşamlardan farkı olmadığını, rehavete kapılmadan beslenme düzenimizi bozmamamız gerektiğini unutmayalım'' dedi.

Uzman Diyetisyen Gizem Duman, yılbaşı gecesi için uyarıda bulunarak, "Özellikle yılbaşı gecesi diye diyetlerimizi bozmaktan kaçınıyoruz. O yüzden birkaç uyarıda bulunacağız. Yılbaşı akşamının diğer akşamlardan farkı olmadığını, rehavete kapılmadan beslenme düzenimizi bozmamamız gerektiğini unutmayalım'' ifadelerini kullandı. Özellikle hastaların yılbaşı gecesi rehavete kapılıp alkollü içecek tüketerek sağlıklarını tehlikeye atmamalarının çok önemli olduğuna dikkat çeken Duman, "Özellikle bir gün sonra mide problemi yaşamamak amacıyla ya da sağlığımızı tehlikeye atmamak için yılbaşı gününde de diğer günler gibi dikkatli beslenmemiz gerekiyor'' dedi.

Normal bir günün menüsü hakkında da bilgi veren Diyetisyen Duman, ''Akşam yemeği bizim için çok önemli. Bundan kaynaklı sabah güne tok tutan bir kahvaltıyla başlamamız gerekiyor. Tok tutan kahvaltımızda da bir haşlanmış yumurta, bir dilim az yağlı peynir, 5-6 adet zeytin, bol yeşillik ve 1-2 dilim esmer ekmek bulunabilir. Daha sonra hafif bir öğle yemeği. Sebze yemeği içeren bir küçük kase yoğurt, 1-2 dilim esmer ekmekle öğle yemeğimizi tamamlıyoruz. Sonra 2-3 saat aralıklarla ara öğün yaptıktan sonra da akşama daha hafif ve tok bir şekilde girebiliriz. Özellikle ara öğünlerde bir porsiyon meyvemizin yanına 7-8 adet çiğ badem veya 7-8 adet çiğ fındık, bunun yanında kahve seviyorsak bir çay bardağı süt ile kahvemizi yapabilir veya bir küçük kase yoğurt alarak ara öğünümüzü yapabiliriz. Bu şekilde akşam yemeğine hafif tok bir şekilde gidersek eğer, akşam yemeğimizde de bu şekilde porsiyon kontrolü sağlayabiliriz" diye konuştu.

Akşam yemeklerinin önemini vurgulayan Duman, "Akşam yemeklerinde özellikle şu şekilde uyarılarım olacak: Kalp hastaları kırmızı et yerine daha çok tavuk ve balık gibi beyaz etleri tercih etsinler. Aynı zamanda yine aynı şekilde fırınlanmış veya ızgara şeklinde tüketip, yanına mutlaka yeşillik, salata ve 1-2- dilim esmer ekmeklerini bulundurmaları gerekiyor" dedi.

Diyabet hastalarına da uyarılarda bulunan Duman, "Özellikle akşam yemekten sonra tatlı kısmında tatlılardan mutlaka uzak durmaları gerekiyor. Bir kerecikten bir şey olmaz, bu gecelik yiyelim diyerek kendi sağlıklarını tehlikeye atmalarını istemiyoruz. O yüzden sadece meyvenin kendi şekerinden yapılmış tatlıları tüketebilirler. Ya da yemekten birkaç saat sonra yapılan atıştırmalıklarda meyve ile birlikte kuru yemişlerini birlikte tüketerek ara öğünlerini tamamlayabilirler. Ve böylelikle mutlaka şekerlerini dengede tutabilirler" diye konuştu.