Uzmanından bahar ayında sağlıklı bir cilt için altın öneriler

Soğuk ve kirli havanın yanı sıra, tükettiğimiz sağlıksız besinler de cildimiz üzerinde olumsuz etkiler gösteriyor. Kışın soğuk havaya maruz kalıp kuruyan, matlaşan ve lekelerle yıpranan cildinizi modern cilt bakım yöntemleriyle yeniden sağlıklı görünümüne kavuşturmak ise mümkün. Cildin yeniden parlaması, kuruluğa bağlı olarak artan çizgileri ve lekeleri tedavi edebilen günümüzde birçok modern uygulama olduğunu hatırlatan Eda Bayazıt Güzellik Merkezi‘nin kurucusu Eda Bayazıt, ilkbahar aylarında cilt bakımının nasıl yapılması gerektiğine dair bilgiler verdi. Mevsimsel değişiklikler nedeniyle kuruyan ciltte kırışıklıkların daha belirginleştiğine dikkat çeken Bayazıt, "Nemsiz kalan bir ciltte yaşlanma belirtileri daha çok ortaya çıkar. Bu nedenle özellikle yaz aylarına yaklaştığımız bugünlerde kuruyan cildinizi nemlendirmeye ve günlük bakım kremlerinizi kullanmaya özen göstermelisiniz. Nemlendirici cildin nem dengesini koruyarak, su kaybına bağlı oluşan ince kırışıklıkların oluşmasını engeller ve cildin kuruluğunu ortadan kaldırır. Günümüzde profesyonel yapılan cilt bakımları, cilt yaşlanmasını oldukça geriye çekmektedir. Özellikle 20 yaşından sonra her ay profesyonel bir cilt bakımı yaptırılması, erken yaşlanmanın önüne geçilmesinde önemli bir rol oynar" ifadelerini kullandı.

"Düzenli olarak cildinize peeling uygulayın"

Cildimizin sağlığı açısından diğer önemli bir konunun birikmiş olan ölü derilerden cildi arındırmak olduğunu dile getiren Eda Bayazıt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cildin üst tabakasında bir kese görevi gören peeling, birikmiş olan ölü derilerden cildin arınmasına, siyah nokta ve gözeneklerin temizlenmesine yardımcı olan bir cilt bakımı yöntemidir. Sağlıklı ve parlak bir cilde kavuşmak istiyorsanız, cilt bakım rutininize peeling yaptırmayı eklemelisiniz. Günümüzde her cilt tipine uygun peeling uygulamaları bulunmaktadır. Ancak bu uygulamaların mutlaka bir uzmana yaptırılması gerektiği unutulmamalıdır."

"Mutlaka güneş kremi kullanın"

Cildimizin en büyük düşmanlarından birinin güneş ışınları olduğuna dikkat çeken Bayazıt, "Havaların soğuk olması nedeniyle kış aylarında güneş kremi kullanılması ihmal edilir. Ancak kış güneşi de cilde zarar vermektedir. Güneş ışınları ciltte yaşlanma, lekelenme, kırışıklık, ince çizgilerin artması gibi birçok olumsuz etkiye neden olur. Kılcal damarların genişlemesinin dışında güneşin zararlı ışınları, deri kanserine yakalanma riskini arttırır. Tüm bu olumsuz etkilerden cildi korumak için güneş kremi kullanmak çok önemlidir" diye konuştu.