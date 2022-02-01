Uzmanlar uyardı: “Akciğer kanseri yüzde 85 sigara kaynaklı”

8 milyon kişinin akciğer kanserinden öldüğünü ve akciğer kanseri olgularının yüzde 85'inin ise sigara tüketiminden kaynaklandığını söyledi. Medicana International Ankara Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Reha Çelik, 4 Şubat Dünya Kanser Günü öncesinde, akciğer kanserine ilişkin önemli mesajlar paylaştı.

Akciğer kanserinin ekonomik çıkarlar uğruna her yıl yüzbinlerce insanın ölümüne neden olan ancak engellenebilir bir hastalık olduğunu söyleyen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Çelik, “Bugün artık akciğer kanseri olgularının yüzde 85'inin sigara tüketiminden, kalan yüzde 15'inin ise diğer çevresel faktörler ve genetik yapıdan kaynaklandığı düşünülmektedir. Çoğunlukla kendisine hastalığı kondurmayan hastalarda, hastalık tanısı geç konulabildiği için akciğer kanserinde sağ kalım oranları düşüktür. İlerlemiş hastalıkta 5 yıl sağ kalma oranı yüzde 1 iken, erken evrede yakalanarak tedavi edilen hastalarda bu oran yüzde 70 ve üzerine çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

40 yaş ve üstü sigara tiryakilerinde tarama önemli

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Reha Çelik, akciğer kanserinin özellikle sigara içen kişilerde erken evrelerde saptanabilmesi ve tedavi edilebilmesi için taramalar yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Özellikle 40 yaş üstünde sigara içme öyküsü bulunan ve öksürük, balgam çıkarma, balgamda kan görülmesi, nefes darlığı, istemsiz kilo kaybı ve bunun gibi şikayetleri bulunan kişilerde Akciğer tomografileri ile tarama yapılmasının uygun olacağını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

“Akciğer kanserinin günümüzde bilinen en başarılı tedavisi cerrahidir. Erken evrelerde yakalanan akciğer kanserlerinde tümörlü akciğer kısımlarının çıkarılması ve gerekli hallerde buna ek olarak kemoterapi uygulanması ile hastalığın tedavisinde başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Akciğer kanserinin tedavisinde yaşanan en büyük sıkıntılardan biri hastalığın erken evrede saptanmasında gecikilmesidir. Bunun yanı sıra bir başka tehlike ise toplum genelinde akciğer kanserine ‘bıçak değerse' yayılacağı hatta akciğerin ameliyat dahi edilemeyeceği yönündeki yanlış bilgi ve kaygılardır. Akciğer kanseri ameliyatları, teknolojinin özellikle son 20 yılda en hızlı adapte olduğu ameliyatlardan biridir. Tanı yöntemlerindeki hızlı gelişmeler ile erken evrelerde tanısı konulabilen hastalar, cerrahi teknik ve aletlerin de bu hızlı gelişime ayak uydurması ile artık büyük yaralar açmadan dahi ameliyat ile tedavi edilebilmektedir.”

Akciğer kanseri tedavisinin birçok tıp branşının bir arada çalışmasını gerektiriyor

Doç. Dr. Çelik, tıbbi literatürde video-yardımlı torakoskopik ameliyatlar olarak bilinen, daha sade ifade ile “kapalı” akciğer ameliyatları ile çok küçük bir kesi açılarak, kamera yardımı ile tüm hastalıklı dokuların temizlenebildiğini söyledi. Çelik, bu sayede hastaların ameliyat sonrası çok daha hızlı iyileşerek, daha az ameliyat ağrısı yaşadığını ifade etti. Akciğer kanseri tedavisinin birçok tıp branşının bir arada çalışmasını gerektirdiğine dikkati çeken Çelik, başarının yakalanabilmesi için erken tanı ve onkolojik prensiplere uygun bir cerrahinin en doğru seçenek olduğunu açıkladı.