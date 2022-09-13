Uzmanlardan okulların açılması ile birlikte alerji uyarısı

Çocukların sık sık hastalanmasının ebeveynleri endişelendirdiğinin altını çizen uzmanlar, özelikle astım hastalığı ve alerjisi olan çocuklar için okulların açılmasının, hastalıkların da başlaması anlamına gelebildiğini vurguladı.

Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cem Hasan Razi okul çağı çocuk hastalıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerin okul ortamında virüslerle daha sık karşılaştığına işaret eden Prof. Dr. Razi, astım hastalığı veya alerjisi olan çocuklar için sürecin çok daha önemli olduğuna işaret etti.

“Okul ortamında virüslerle sık karşılaşmak hastalıklara neden oluyor”

Okulların açılmasıyla birlikte, hastaneye yapılan başvuruların da arttığını belirten Prof. Dr. Razi, “Okul ortamlarında virüslerle sık karşılaşmak, hastalıklara neden oluyor. Bazı çocuklarda hava yolu hassasiyetine neden olarak astım benzeri tablolara yol açabiliyor. Hali hazırda astımı veya alerjisi olan çocuklarda ise ataklar sıklaşabiliyor” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Razi, tekrarlayan virüs enfeksiyonları hakkında da uyarılarda bulundu. Tekrarlayan virüs enfeksiyonlarının, alerjik yatkınlığı tetikleyebileceğini belirten Prof. Dr. Razi, “Hava yolu hassasiyeti gelişen bu çocuklarda kulak enfeksiyonlar, orta kulakta sıvı birikmesi, geniz eti büyümesi, tekrarlayan bronşit, sinüzit veya düzelmeyen öksürük tabloları görülmekte, bu şikayetlerle kliniğe başvurular artmaktadır” açıklamasında bulundu.

Solunum yolu hastalıklarına karşı öneriler

Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cem Hasan Razi, okulun açılmasıyla birlikte artış gösteren hastalıkların basit önlemlerle azaltılabileceğini belirtti. Sık hasta olan çocukların mutlaka bir çocuk alerji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Razi, doktorun uygun görmesi durumunda koruyucu tedavilere başlanabileceğini söyledi.

“Maske takın, D vitamini kullanın”

Okul ortamında maske takmanın virüslere maruziyeti azaltabileceğine işaret eden Prof. Dr. Razi, “Koronavirüs salgınının ilk yılında, okullar kapandıktan sonra çocuklarda solunum yolu enfeksiyonu ve astım atağı sıklığı belirgin şekilde azalmıştı. Bunun nedeni virüslerle olan temasın azalmasıydı” hatırlatmasında bulundu. Bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Razi, kış boyu düzenli D vitamini alımı ile bağışıklık sisteminin güçlenebileceğini belirtti ve şu önerilerde bulundu:

“Grip aşısı yapılarak hem olası grip salgınından korunmak hem de bağışıklık sisteminin uyarılmasıyla enfeksiyon sıklığının azalması sağlanabilir. Çocuğun sık sık ellerini yıkaması virüslerin bulaşmasını büyük ölçüde azaltacaktır. Katkı maddeli ve paketli gıdalardan uzak durularak dengeli beslenmeye özen gösterilmesi bağışıklık sisteminin güçlü kalmasını sağlayacak, çocuğun sigara dumanından korunması ise solunum yolları enfeksiyonuna yatkınlığı azaltacaktır.”