Uzmanlardan romatizma hastalarına korona virüs uyarısı

Romatizma hastalarının kullandığı ilaçların enfeksiyonun gelişimini hızlandırdığını kaydeden uzmanlar, "Aktif solunum yolu enfeksiyon bulgusu gelişen hastalar doktoruna danışarak ilacı kesmelidir. Yüksek risk kategorisinde yer almayan hastaların enfekte olmadıkları gösterilirse ilaçlarına devam edebilir" uyarısında bulundu.

Dünyanın dört bir yanına yayılan korona virüs salgını her geçen gün daha çok insana bulaşıyor. Dünya çapında salgın halini alan bu virüs için uzmanlar uyarıda bulundu. Virüse karşı bağışıklığın henüz gelişmediğinin, buna bağlı hastalığın yayılımının hızlı olduğunun altını çizen Medicana International Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Figen Ayhan, "Kişiler virüsle karşılaştıktan sonra tamamen bulgusuz olabilecekleri gibi 2-14 gün sonra boğaz ağrısı, ateş, nefes darlığı gibi semptomlardan zatürre ve ağır solunum yetmezliği tablosuna kadar ilerleyebilen bir durumla karşılaşabilirler. Bol sıvı alımı, dinlenmek, iyi beslenmek, immün sistemi güçlü kılacağı için özellikle dikkat edilmelidir. Ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı gibi ciddi şikayeti olan hastalar en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna, ağızlarına maske takmış bir şekilde başvurmalıdır. Korona virüs enfeksiyonun ölüm oranı genel toplumda yüzde 3.4'tür. Bununla birlikte ileri yaş (65 yaş üstü), kalp hastalığı, diyabet, kronik akciğer hastalığı, ciddi hipertansiyon ve sigara kullanımı diğer önemli risk faktörleridir (yüksek riskli grup). Çocuklar için hastalık önemli bir risk oluşturmamaktadır" dedi.

Romatolojide takipli hastalar için korona virüs uyarısı

Ayhan, romatizma hastalarının hastalığın kendisinden ve kullandıkları ilaçlara bağlı enfeksiyonların gelişimi ve daha ciddi seyirli olması bakımından risk altında olduklarını vurguladı. Dr. Ayhan, “Korona virüs özellikle insandan insana öksürme ve hapşırma sonrası ortaya çıkan damlacıklarla bulaşır. Enfekte kişiyle yakın temas riski arttırır, en az 6 adım (yaklaşık 180 cm) mesafe korunmalıdır. Damlacıklara bağlı virüsün cansız yüzeylerde bulaşıcı olabileceği süre 2 saatten 9 güne kadar devam edebilir. Sıcak havada bu süre kısalırken, soğuk havada artar" diye konuştu.

Korona virüs enfeksiyon semptomları olmayan hastalarda ilaç dozu azaltma veya kesme kararının kişiye özel olarak verilmesi gerektiğini vurgulan Dr. Ayhan, “İlaç kesilmesine bağlı hastalık alevlenmesi ciddi sonuçlar doğurabilir. Romatizma ilaçlarının korona virüs enfeksiyonu üzerine etkisi konusunda bilinenler çok sınırlıdır. Aktif solunum yolu enfeksiyon bulgusu gelişen hastalar doktoruna danışarak ilacı kesmelidir. Yüksek risk kategorisinde yer almayan hastaların enfekte olmadıkları gösterilirse ilaçlarına devam edebilir. İleri yaş (65 yaş üstü), kalp hastalığı, diyabet, kronik akciğer hastalığı, ciddi hipertansiyon ve sigara kullanımı olan yüksek riskli grupta ise salgın geçene kadar hastalık aktivitesi de göz önünde bulundurularak biyolojik tedavi, immünsupresif tedaviye ara verilebilir. Sigarayı bırakma da alınabilecek önlemler arasındadır” açıklamasında bulundu.

Hastalıktan korunmak için stres ve gerginlikten uzak durun

Prof. Dr. Figen Ayhan, “Stres ve gerginlikten uzak durmak gerekir. Kronik stres bağışıklığı zayıflatabilir, yeterli uyku, bol sıvı alımı, dengeli beslenme önemlidir. Egzersiz ve relaksasyon teknikleri, yoga, meditasyon vb. uygulanabilir. Kişisel bakım ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Hastalığınızın tedavi ve takip sürecini mutlaka doktorunuzla görüşerek yönlendirin, güncel gelişmeleri mutlaka güvenilir kaynaklardan takip edin. Siz veya yakınınızda Kovid-19'la ilgili şüpheli bir durum olması halinde kesinlikle ihmal etmeden “Alo 184” korona virüs danışma hattını arayın” uyarısında bulundu.