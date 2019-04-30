Vakıf kültürü anlatıldı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, üniversiteli gençlere, ‘Türk Milliyetçiliğinde Sosyal Sorumluluk Anlayışı' konulu konferans verdi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Hizmet Topluluğu tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı. Ateş, katıldığı etkinlikte, ‘Türk Milliyetçiliğinde Sosyal Sorumluluk Anlayışı' başlıklı bir konferans verdi.

Vakıf kurumunun önemine dikkat çeken Ateş, “Türk-İslam medeniyetinde vakıf müesseseleri çok önemlidir. Bu manada sosyal hayatımızda yardımlaşma ve dayanışmanın gelişmesi açısından oluşturulmuş olan vakıf kurumunun millî hayatımızda mühim bir mevkii vardır. Bugün, vakıf kurumuna benzer düşüncelerin Türklerin İslamiyet'i kabul etmeden önce de var olduğuna dair bulgular ortaya çıkmıştır. Ancak vakıf kültürü İslam dininin ceddimiz tarafından kabul edilmesinin ardından iyice olgunlaşmış, altın çağını yaşamaya başlamıştır” dedi.

“Ülkücü Türk milliyetçiliğinin hamurunda, sosyal sorumluluk vardır”

Milletlerin tarihi derinliklerinden çıkarabileceği dersler olduğunu söyleyen Ateş, kaybedilen milli ruhun da bu yollarla geri kazanılabileceğini ifade etti. Tarih ve Ülkü Ocakları konusunda da vurgu yapan Ateş, “Eğer bir millet tarihin derinliklerinden, millî kültür hayatının ilk inkişaf hamlelerini çıkarabilirse kaybetmiş olduğu ruhu yeniden kazanabilir. Bu ruhla hem insan yetiştirmek hem buhranları aşmak hem de yeni bir cemiyet tipini oluşturmakmümkün olabilir. İşte bu tip ülkücü tiptir ve doğası gereği, ben olmanın yanında, bizdir. Sosyal sorumluluk da, ben ile bizin terkibinden oluştuğuna göre, ülkücü Türk milliyetçiliğinin hamurunda, sosyal sorumluluk vardır, olmalıdır ve olacaktır” şeklinde konuştu.

Sosyal sorumluluk kavramı ile Türk milliyetçiliği arasındaki ilişkiyi anlatan Ateş, “Hayatın her alanını kuşatan ve her derde deva olma hedefine sahip olan Türk milliyetçiliği, bu yönüyle başlı başına millî ve insanî bir harekettir. Türk milliyetçiliği, yalnızca Türk kültürünü değil, İslâm medeniyetini ve bütün insanlığı yüceltme gayesini taşıyan bir fikir hareketidir. Onun için insani olan hiçbir şeyin bize yabancı olamayacağını ifade ediyoruz” dedi.

“81 ilde 81 fidan”

Ülkü Ocaklarının başlattığı ve farkındalık oluşturduğu sosyal sorumluluk projelerinden bahseden Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, 43 milli parkta eş zamanlı olarak temizlik çalışmaları gerçekleştirdiklerini, görme engelliler için Ülkü Ocakları yayınlarını sesli dergi halinde de çıkardıklarını, kadın ve çocuk konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı. Çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini dile getiren Ateş, konuşmasına son vermeden, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri ‘Gençlik Koşusu' etkinliğini uluslararası bir etkinliğe dönüştürmek istediklerini ve 52 ilde diktikleri 52 bin fidan sayısını 81 ilde 81 bin fidana çıkaracaklarını söyledi.