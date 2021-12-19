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VakıfBank, 4. kez Dünya şampiyonu

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası final maçında VakıfBank, turnuvanın son şampiyonu İtalyan ekibi Imoco Volley’i 3-2 yenerek kupanın 4.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası final maçında VakıfBank, turnuvanın son şampiyonu İtalyan ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenerek kupanın 4. kez sahibi oldu.



Salon: Ankara


Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Vlastimil Kovar (Çekya)


Imoco Volley: Wolosz, Plummer, Folie, Egonu, Courtney, De Kruijf (De Gennaro, Vuchkova, Gennari, Sylla, Caravello, Frosini


VakıfBank: Cansu Özbay, Braga, Zehra Güneş, Haak, Bartsch, Ogbogu (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay, Kübra Çalışkan,


Setler: 15-25, 25-22, 22-25, 25-22, 7-15


Süre: 108 Dakika (23, 23, 27, 23, 12)

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