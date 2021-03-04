Vali Şahin, Başkent'te korona virüs denetimlerine katıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın korona virüs risk haritasında orta riskli olması sebebiyle yeniden müşteri ağırlamaya başlayan işletmelerde denetimlerde bulundu. Altındağ ilçesindeki dükkanları ziyaret eden Vali Şahin, “Bundan sonra daha detay denetimlere ağırlık vereceğiz. Amacımız Ankara'nın maviye döndürülmesi, hatta sıfırlamak” dedi.

Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi'ndeki kafe, taksi durağı, pastane ve taksi duraklarını ziyaret ederek denetimlere katılan Vali Şahin, dinamik denetim süreci hakkında, “Dinamik denetim sürecinin öncekilerden farkı, sürekli sahada olunacak, sürekli denetim yapılacak. Denetim ekipleri, daha önce tespit ettiğimiz denetim ekiplerinden müteşekkil olmayacak. Diğer kurumların da kendi içlerinde oluşturacağı ekiplerin yapacağı denetimler bu dinamik denetim sürecini içeriyor. Bu dönem özellikle salgının belirli bir aşamada tutulabilmesi, hatta geriye itilebilmesi noktasında inşallah çok ciddi faydalar sağlayacaktır” dedi.

“Hedefimiz vatandaşımızın her birini salgın riskinden uzak tutabilmek”

Türkiye'yi korona virüs salgınından uzaklaştırmayı hedeflediklerini belirten Vali Şahin, “Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameraları, diğer kameralar, teknolojinin bize sunduğu diğer imkanlar bu denetimlerde sonuna kadar kullanılacak. Burada hedefimiz vatandaşımızın her birini salgın riskinden uzak tutabilmek, koruyabilmek ve ülkemizi biran önce bu salgın sıkıntısından uzaklaştırabilmek. Kameralardaki tespit ile kimliklendirme yapılabiliyor. Sadece vatandaşımız değil, iş yerlerimizde kameraların açılarına girebiliyor. Onlardaki yoğunlukta buradan denetlenmiş olabilecek. Amacımız insanları sürekli baskı ve kontrol altında tutmak değil, aksine salgınla ilgili tedbirlere riayetin farkındalığını oluşturmak” diye konuştu.

“İlimizde de en az 15 bin personelle sahadayız”

Yurt genelinde 260 bin personelle denetim yapıldığını belirten Şahin, “Bugün bakanlığımız açıkladı, Türkiye genelinde 260 bin personelle bu denetim yapılıyor. İlimizde de en az 15 bin personelle sahadayız. Bu kolluk kuvvetlerimizin daha çok sahaya çıkmasıyla birlikte belki 20 binleri de bulabilecek ama en az şu anda 15 bin arkadaşımızla sahadayız. Bugünkü denetimlerimizin ağırlığını rehberlik ve bilgilendirme oluşturuyor. Bundan sonra daha detay denetimlere ağırlık vereceğiz. Amacımız Ankara'nın maviye döndürülmesi, hatta sıfırlamak. Bütün illerin amacı bu, ülkemizin amacı bu. Bur bir yarış olmaktan öte bu bir görev. Bizim bunu maviye döndürmek gibi bir toplumsal ödevimiz var” ifadelerini kullandı.