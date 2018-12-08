Vali Şahin'den Akyurt'a ziyaret

Akyurt Kaymakamlığında Kaymakam Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut ve tüm kurumların il ve ilçe müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Kaymakam Osman Altın tarafından başta eğitim, sağlık ve asayiş olmak üzere brifing sunulan Vali Şahin, Akyurt'ta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akyurt ziyareti ile ilgili konuşan Ankara Valisi Şahin, "Akyurt'un ihtiyaçları, eksiklikleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Tüm ilçelerimize ziyaretlerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Akyurt Kaymakamlığının ardından Akyurt Belediyesine de ziyarette bulunan Vali Şahin, belediyenin yapmış olduğu çalışmalar hakkında Başkan Ayantaş'tan bilgi aldı.