Vali Şahin'den Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103'üncü yılında Anıtkabir'e ziyaret

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103'üncü yılı çerçevesinde Ankara Valisi Vasip Şahin Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Heyet-i Temsiliye üyeleriyle Ankara'ya gelişini anmak adına Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Vali Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Şahin, deftere şunları kaydetti:

"Büyük Atatürk, tarih sayfasından silinmek istenen bir millete, yeni bir destan yazdırmak üzere Heyet-i Temsiliye ile birlikte Ankara'ya gelişinizin yıl dönümünde Başkentin il yöneticileri olarak huzurunuzdayız. Ankara'ya teşrifleriniz milletimizin nezdinde önemli bir dönüm noktası olmuş, TBMM'nin açılışı ve Türk ordusunun kurulup hazırlanması aşamalarına ev sahipliği yapan Ankara, Milli Mücadele'nin merkezi haline gelerek o günlerden itibaren Başkentlik görevini fiilen üstlenmiştir. 103 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nın sevk idare merkezi olarak Dikmen sırtlarına ayak bastığınızda sizi karşılamaya gelen Ankaralılar, o gün yüreklerinde hangi umut, güven ve coşkuyla karşılıyorsa bizler de bugün aynı güven ve gururla geleceğe umutla yürümekteyiz. Ankara'nın bu lider vasfını daha da ileriye taşımak gayesiyle, ilimizin, ülkemizin aydınlık geleceği, halkımızın mutluluk ve refahı için el birliği içerisinde var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Şahin başkanlığındaki heyet, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladıktan sonra ziyareti sonlandırdı.