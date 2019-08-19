Van Belediye Başkanı Ertan'ın terör örgütüne ait katılmadığı faaliyet ve eylem kalmamış

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın terör örgütüne ait eylem, faaliyet ve toplantılara katıldığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ertan hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan Van Ağır Ceza Mahkemesinde 1 yargılama, cumhuriyet savcılarınca terör suçlarına ilişkin 6 ayrı soruşturma, İçişleri Bakanlığınca da 3 soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. 2006 yılında örgütün kırsal kadrosuna katılarak güvenlik güçlerine saldırı girişiminde bulunan ve Cizre'de güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirilen PKK/KCK terör örgütü mensubu Mevlüde Bozkurt'un 4 Ağustos 2016 tarihinde Yeni Mahalle Mezarlığı'ndaki defin işlemlerine katılan Ertan, teröre ve teröriste desteğini gösterdi. Ertan, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin bulunduğu pankartın açıldığı ve okunan basın metninde bölücü terör örgütü elebaşını övücü konuşmaların yapıldığı açıklamaya katıldı. Ertan, 15 Aralık 2015 tarihinde Faqıye Teyran Parkı'nda silahlı terör örgütü PKK/KCK elebaşısı Öcalan'ın resmi altında yapılan basın açıklamasında boy göstererek bebek katiline bağlılığını tescilledi.

Ertan, 2007 yılında örgütün kırsal kadrosuna katılım sağlayarak güvenlik güçlerine saldırı girişimlerinde bulunan ve en son Hakkari Şemdinli'de güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirilen Arzu Bilmez isimli teröristin defin işlemlerine katılarak teröre ve teröriste desteğini bir kez daha gösterdi. Ertan, 20 Kasım 2015 tarihinde M Tipi Cezaevi önünde silahlı terör örgütü PKK/KCK ve uzantılarının propagandasının yapıldığı basın açıklamasına katıldı.

Bebek katili Öcalan'a methiyeler düzdü

Van'ın İpekyolu ilçesi Musa Anter Parkı'nda “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” münasebetiyle Demokratik Bölgeler Partisi'nce (DBP) düzenlenen açık hava toplantısında bir konuşma yapan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan, “Omuz omuza verdiğimiz bir meydandan direnişin sesine, direnişimizin sesini hala zindanlarda tutsak olan sevgili belediye eş başkanlarımıza, Diba Keskin'e, Evin Keve'ye, Handan Bağcı'ya, Sevil Rojbin Çetin'e sevgiyle yolluyoruz, sayın Aygül Bidal'a sevgiyle yolluyoruz ve İmralı'ya, bütün tutsaklara sevgiyle yolluyoruz. Kürt kadınının mücadelesi ile doğası, kimliği ile var olabileceğini bilen ve bunu gören ve yaşamın her alanında bunu vaad etmesini bilen sayın Öcalan'ın kendisinin felsefesi, senin zihniyetinizden, senin liderliğinden kat kat kıyaslanamayacak kadar ileridir, çağdaştır, moderndir” diyerek terörle yatıp kalktığını ispatladı.

Şehit kardeşlerinin işine son verdi

Teröre katılımın son derece azalması nedeniyle örgüte katılımın desteklenmesi için terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda öldürülen PKK'lıların yakınlarına iş imkanı ve ailelerine maddi destek sağlayan Ertan, belediyede çalışan kahraman şehit Türk evlatlarının yakınlarına faşist uygulamalarla mobing yaparak görev yerlerini değiştirdi, kimilerini işten attı.

Dağdan gelen talimatlarla yasa dışı eşbaşkanlık uygulaması

PKK'nın üst yöneticilerinin örgüt güdümüne aldıkları belediyelerde eş başkanlık uygulaması gibi yasa dışı yönetim çeşitleri belirleyen Van, Diyarbakır ve Mardin belediyeleri, eş başkanlık tipi ile PKK'nın belediyedeki gücünün ve etkinliğinin azalmasının önüne geçmeye çalıştı. Ertan da, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığında bu yasa dışı uygulamayı terör elebaşlarının talimatları doğrultusunda gerçekleştirdi.