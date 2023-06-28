Van hudut hattında 340 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terör örgütünün en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha vurulduğu kaydedildi. Paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 10 adet çuval içeresinde 208 kilogram metamfetamin, 120 kilogram toz esrar, 12 kilo 500 gram eroin olmak üzere toplam 340 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi."