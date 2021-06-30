Van, Muş ve Bitlis toprakları su ile buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün yatırımları ile Van, Muş ve Bitlis'in münbit toprakları su ile buluştu.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfus artışına paralel olarak başta tarım olmak üzere içme, kullanma ve sanayi sektöründeki su talebinde artış yaşanıyor. Etkileri gittikçe daha fazla hissedilen kuraklık ve iklim değişikliği ile birlikte su miktarında da azalmaların beklenmesi, sulama başta olmak üzere mevcut su kaynaklarının azami surette değerlendirilmesini ve en verimli şekilde kullanılmasını gerektiriyor. Bu kapsamda 2021 yılı "Su ve Sulamada Hamle Yılı” olarak ilan edildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün ülkenin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Bilindiği üzere 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından Su ve Sulamada Hamle Yılı olarak ilan edildi. Bu sebeple 2021 yılı sulama yatırımlarımızda hamle yılı olacaktır. Bu kapsamda bölgesel kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımız hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor" dedi.

Van'da 2021 yılı sulama sezonunda toplam 120 bin dekar tarım arazisinin sulanmakta olduğunu açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Van'da toplam 120 bin dekar tarım arazisinde yapılan sulu tarım ile 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 130 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Muş'ta ise bu sulama sezonunda toplam 50 bin dekar tarım arazisinin sulanmakta olduğunu açıklayan Yıldız, ilde toplam 50 bin dekar tarım arazisinde yapılan sulu tarım ile 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 72 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Bitlis'te bu sulama sezonunda toplam 15 bin dekar tarım arazisinin sulanmakta olduğunu ifade eden Yıldız, ilde yapılmakta olan sulu tarım ile 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 55 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Genel Müdür Yıldız, "Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.