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Vardiya değişiminde madencilere kutlama

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Park Termik’te vardiya girişi ve çıkışında madenciler ziyaret edilerek, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Park Termik'te vardiya girişi ve çıkışında madenciler ziyaret edilerek, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlandı.


Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi ve belediye meclis üyeleri, Maden-İş Sendikası Başkanı Talih Kocabıyık ve sendika yöneticileri, Çayırhan Muhtarı Mustafa Kara ve azalar birlikte Park Termik'te madencileri vardiya girişi ve çıkışında ziyaret etti. Yetkililer madencilerle görüşerek, Dünya Madenciler Günü'nü kutladılar.

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