Varis yalnızca kozmetik bir problem değildir

INVAMED-RD Global Laboratuvarlarında geliştirilmiş ve 70 ülkedeki sağlık otoritelerince onaylanmış VenaBLOCK, yapılan klinik araştırmalar sonucu kanıtlanmış yüzde 98'lik başarı oranıyla varis tedavisinde benzersiz, etkili ve kalıcı çözüm sunuyor.

Toplardamarlarda bulunan kapakçıklar (valfler), sağlıklı bir vücut işleyişinde kanın geri akışını önleyen bariyer görevi görmekte. Bu kapakçıkların bozulması ya da tıkanması sonucu kan yer çekimi etkisiyle geri kaçar (reflü) ve bacak toplardamarlarında birikmekte. Zamanla reflünün oluşturduğu basınç artışı sebebiyle bacakta diz altındaki toplardamarlar şişer, genişler ve varisleri oluşturmakta.

Başta sadece görsel olarak rahatsızlık veren varisler; doğru tedavi edilmediği takdirde bacakta şiddetli ağrıya, toplardamarda iltihaplanmaya, varisin yırtılıp kanamasına ve hatta akciğerlerde pıhtı oluşumuna (pulmoner emboli) neden olabilir.

Varisli damarlar bazı hastalar tarafından sadece kozmetik bir problem gibi görülse de çoğu zaman oldukça tehlikeli sonuçlara, hatta ölümcül duruma yol açabilen ciddi bir sağlık sorunu oluşturmakta.

Sağlığınızı ıskalamayın

Varise neden olan risk faktörlerinin başında; fazla kilolar, meslek ya da yaşam biçimi gereği uzun süre ayakta kalmak ya da oturmak ve birtakım hormon ilaçlarının uzun süreli kullanımı geliyor. Hareketsiz yaşam tarzı varisin oluşma yatkınlığını artıran bir faktörken, semptomların görülme şiddetini ve sıklığını da yükseltiyor. Öte yandan, aktif yaşam biçimine sahip, kilolu olmayan ve düzenli spor yapan kişiler için varis büyük oranda tehdit unsuru olmaktan çıkıyor.

VenaBLOCK ile dakikalar içinde varislerinizle vedalaşın

INVAMED-RD Global Laboratuvarlarında geliştirilmiş ve 70 ülkedeki sağlık otoritelerince onaylanmış VenaBLOCK, yapılan klinik araştırmalar sonucu kanıtlanmış yüzde 98'lik başarı oranıyla varis tedavisinde benzersiz, etkili ve kalıcı çözüm sunuyor.

Hekimin prosedürü ayakta tedavi koşullarında gerçekleştirebilmesi için yalnızca ultrason rehberliğine ihtiyacı var.

Embolik ajanın sahip olduğu hızlı polimerizasyon süresi (4-5 saniye) ile VenaBLOCK, hem doktorlar hem de hastalar için oldukça konforlu, ağrısız, acısız ve herhangi bir yan etkisi bulunmayan üstün bir tedavi seçeneğidir.

Oldukça pratik bir şekilde uygulanabilen VenaBLOCK tedavisi sonrasında hastalar günlük yaşam aktivitelerine ara vermeden devam edebiliyor.