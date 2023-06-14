Vaşağın avlanma mücadelesi fotokapana yansıdı

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce korunan alanlara yerleştiren fotokapanlar sayesinde yaban hayatı sakinleri doğal yaşam alanlarında gözlemleniyor ve titizlikle korunuyor. Bir koruma alanında bulunan fotokapana belgeseli aratmayan görüntüler takıldı. Yaban keçisi sürüsünün otlandığı alanda kedi türlerinden olan vaşağın avlanmaya çalıştığı anlar, DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.