Vatandaş evde kaldı, Altındağ Belediyesi yardıma koştu

Altındağ Belediyesi, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yine Altındağlı vatandaşların yardımına koştu. Altındağ Belediyesi ekipleri, vatandaşların ekmek ve eczane gibi acil ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Belediye ayrıca ilçe genelinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için 500 kilogram mama dağıttı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla ilçenin dört bir köşesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını temin etmek için seferber olan belediye ekipleri, vatandaşlardan tam not aldı. Balcı, “Altındağlı vatandaşlarımıza günler öncesinden ‘Siz yeter ki evde kalın, biz hizmetinizdeyiz' dedik, onları evde kalmaları için teşvik ettik. Eylem planımızı da günler öncesinden hazırladık. Ekiplerimiz Altındağlı vatandaşların mağdur olmaması için seferber oldu. 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının alınabilmesi için bize ihtiyaç duyulan her yere yardım elimizi uzattık. Ekiplerimiz büyüklerimizin alışveriş gereksinimi için yardıma koştu. Acil ihtiyacı olanlar için ekiplerimiz hemen devreye girdi. Altındağ'da hiç kimsenin, kendini yalnız ve kimsesiz hissetmemesi için elimizden geleni yaptık" dedi.

“Hayvan dostlarımızı beslemeyi de ihmal etmedik”

Altındağ Belediyesinin sevgi dolu yardım elinin sadece vatandaşlara değil, sokak hayvanlarına da uzandığını söyleyen Balcı, "Sokakta yaşayan hayvan dostlarımızı da unutmadık. Hayvanlar da bizim dostlarımız. Alınan tedbirler nedeniyle artık insanlar dışarı çıkamadığından, sokak hayvanlarının yiyecek bulması çok zor. Bu nedenle ekiplerimiz gün boyu ilçemizin belli alanlarına 500 kilogram mama dağıttı. Bu şartlardan ne kadar az hayvan dostumuz zarar görürse o kadar iyi" ifadelerini kullandı.

"Zabıta görev başında"

Altındağ Belediyesi zabıta ekiplerinin alınan tedbir kararlarına ve yasaklara uyulup uyulmadığını denetlemek için daima görev başında olduğunu sözlerine ekleyen Balcı, "İçinde bulunduğumuz bu önemli süreci gerekli tedbirleri alarak zararsız veya en az zararla atlatmak için hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler" dedi.