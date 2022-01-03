Vatandaş istedi, şimşek hızında asfalt yetişti

Gölbaşı Belediyesi şimşek hızında hizmetleri ve çalışmaları ile vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Karagedik Mahallesi'nde yapılan ASKİ ve doğalgaz çalışmaları sebebiyle bozulan yollardan mağdur olan vatandaşın sesi olan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek sorunu çözüme kavuşturdu. Bozulan yollara asfalt kırığı serimi, yol iyileştirme çalışmalarının yapıldığını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek “Yapılan çalışmalar sonrası yollarda meydana gelen bozulmalar sebebiyle vatandaşlarımız şikayetlerini iletti. Çalışmalar bitmez harekete geçtik ve Karagedik Mahallesi sakinlerini asfaltları ile kavuşturduk” dedi. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 2021 yılı içerisinde yoğun bir mesai harcadığını sözlerine ekleyen Başkan Ramazan Şimşek “Yıl içerisinde yürütülen asfalt çalışmalarıyla, yollara toplam 53 bin 368 ton asfalt atıldı. Yine birçok bölgede 33 bin 600 metre sathi kaplama yapan ekiplerimiz, 155 bin 525 metrekare yol açıp 114 bin 526 metre yol onarımı yaparak, ilçe sakinlerinin gündelik hayatını kolaylaştırmak için canla başla çalıştı” açıklamasında bulundu.