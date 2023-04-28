Vatandaşlar yeni açılan yüksek hızlı Ankara-Sivas hızlı tren hattı önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Vatandaşlar, 26 Nisan'da açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gerçekleştirdiği Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye'nin mega projelerinden birisi olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı, 26 Nisan'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete alınmıştı. Toplam 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel ile 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük, 217 alt-üstgeçit, 611 adet köprü ve menfez yapılan hat sayesinde 12 saatlik yolculuk süresi 2 saate indi. Açılışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni'nin mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurması üzerine vatandaşlar, trenle seyahat edebilmek için Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

“Yıllardır beklediğimiz bir şeydi”

Memleketi Sivas'a bilet alan yolculardan Sevil Eroğlu, yapılan hizmetin her zaman için güzel olduğunu belirterek, “Yıllardır beklediğimiz bir şeydi. Çok şükür ulaştık. İstanbul seyahati için çok kullanıyorduk ama memleketim için olması daha da sevindirici oldu. Çok mutluyuz” diye konuştu.

“Çok büyük bir konfor”

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını hasretle beklediklerini dile getiren bir diğer yolcu Uğur Yılmaz ise “Bilet bulur bulmaz da bir Sivas' a gidelim dedik. Arabayla bile 6 saat süren bir yolculuk. Trenle de 12 saat sürüyordu. Şimdi 2,5 saat deniyor. Çok büyük bir konfor” dedi.