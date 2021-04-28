Vatandaşların kısıtlama öncesi alışveriş telaşı

Ankara'da kısıtlamalar öncesi Ulus semtindeki halde alışveriş yoğunluğu sürüyor.

Ankara'nın Ulus semtinde vatandaşların alıveriş yaptığı hal, hem fiyat konusunda hem de bütün ürünlerin bir arada olması nedeni ile yoğun ilgi görüyor. Ancak pandemide artan vaka sayıları kısıtlamaları da beraberinde getirdi. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17.00'den 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar uygulanacak olan 'tam kapanma' kapsamında vatandaş alışveriş stoğu yapmaya başladı. Kısıtlama öncesi ihtiyaçlarını tamamlama telaşına giren vatandaşlar, vaka sayılarını düşüreceğini ve yasakların gelmesinin olumlu olduğunu belirttiler. Bir vatandaş ise tam kapanmanın sağlık açısından çok önemli olduğunu fakat halin şu an çok kalabalık olduğuna vurgu yaptı. Bir esnaf ise tam kapanma açıklamasının ardından halin her geçen gün daha da yoğunlaştığını belirterek, fiyatların normal olduğuna vurgu yaptı.