Vatandaştan tanzim satış noktalarına yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa kaliteli ve ucuz sebze tedarikinin sağlanması yönündeki talimatının ardından Başkent genelinde tanzim satış noktaları kurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa kaliteli ve ucuz sebze tedarikinin sağlanması yönündeki talimatının ardından Başkent genelinde tanzim satış noktaları kurdu. İlk etapta 15 noktada kurulan ve bir hafta içinde sayısı 30'a çıkarılan Halk Sebze Tanzim Satış Noktalarında üreticiden tüketiciye uygun fiyatta sebze satışı yapıldı. İlk bir haftada Tanzim Satış Noktalarında yaklaşık 704 ton sebze satışı gerçekleşti.

Enflasyonla mücadele kapsamında başlatılan uygulama sayesinde vatandaşlar ucuz sebze alma imkanı buldu. 30 sabit nokta ve bir mobil araçla sebze satışı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi kısa sürede sebze çeşitliliğini de artırdı. Mobil otobüs ise önümüzdeki günlerde Başkent'in çevre ilçelerinde dolaşarak sebze satışına başlayacak. Haftanın yedi günü açık olan Tanzim Satış Noktalarında, nakit ve kredi kartıyla satış imkanı sağlanırken, Tarım Bakanlığı Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla gelen ürünler karsız bir şekilde Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiden tüketiciye aracılar olmadan doğrudan satılmaya başlandı. İlk bir haftada yaklaşık 704 ton sebze satışının gerçekleştiği Halk Sebze Tanzim Satış Noktalarındaki 10 sebzenin etiket fiyatlarıysa, domates 3 TL, patates 2 TL, patlıcan 4,5 TL, çarliston biber 6 TL, sivri biber 6 TL, salatalık 4 TL, soğan 2 TL ve kabak 3 TL olarak belirlendi.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği Halk Sebze Tanzim Satış Noktalarında en çok satılan sebze ilk haftada 222 tonla domates olurken, domatesi patates ve kuru soğan izledi. Vatandaşlar 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı, Kurtuluş Parkı, Mamak Kültür -Konservatuar Karşısı, Ulus Metro Çıkışı, Keçiören Belediyesi Karşısı, Pursaklar Hicret Cami, Kuyubaşı Fatih Stadı, Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Gölbaşı Belediye Karşısı, Batıkent Gimsa Karşısı, Sincan Fatih Çarşamba Pazarı, Etimesgut Belediye Karşısı, Sincan Lale Meydanı 1, Sincan Lale Meydanı 2, Koru Metro Çıkışı, Pursaklar Saray Meydanı, Yenimahalle Hastane Durağı, Etimesgut Alsancak Mahallesi Muhtarlığı, Etimesgut Suvari Mahallesi Piyade Parkı, Etimesgut Elvankent 14. Cadde Gimsa, Sincan Yenikent Meydanı, Sincan Saraycık Meydanı,ü Mamak Yeşilbayır, Gölbaşı TOKİ, Keçiören Osmanlı Aile Yaşam Merkezi, Yenimahalle Şentepe Teleferik Son Durak, Bostancık Hüseyingazi ve Mamak Dereboyu'nda tanzim satış noktalarından alışveriş yapabilirler.

''Poşetlerimizi doldurup gidiyoruz''

Her bir ürün için 3'er kiloluk kota uygulaması getirilirken, Halk Sebze'den ucuz sebze almanın mutluluğunu yaşayan Fikret Tuncer isimli vatandaş, ''Daha önce alışveriş yapamıyorduk, hiçbir şey alamıyorduk, her şey çok pahalıydı. Patlıcan 14 liraydı, biber 15 liraydı. Buradan patlıcanı 4,5 liraya aldık. Poşetlerimizi doldurup gidiyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun'' dedi.

Gönül İltaş isimli vatandaş da, ''Doğrudan halka satış yapılmasından çok memnunum. Hem fiyatlar çok uygun hem de ürünler daha kaliteli. Bu uygulamanın devam etmesini isterim'' şeklinde konuştu.

Ertuğrul Baba ise, fiyatların çok uygun olduğunu belirterek, çok memnun olduklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Sebze Tanzim Satış Noktaları her gün 09:00 ile 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor.