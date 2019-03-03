İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vatani görevini yaparken hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) vatani görevini yerine getirirken rahatsızlanan er Erhan Erbek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatani görevini yerine getirirken rahatsızlanan er Erhan Erbek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatani görevini yerine getirirken rahatsızlanan er Erhan Erbek (24), hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Er Erhan Erbek'in acı haberi Ankara Etimesgut'ta bulunan baba ocağına ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrakları asılan baba evinin önüne büyükşehir belediyesince taziye çadırı kuruldu.


Cenazenin yarın öğle namazı sonrası Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.