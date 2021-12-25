Vefatının 48. yılında İsmet İnönü kabri başında anıldı

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 48. yılında Anıtkabir'de kabri başında tören düzenlendi.

Vefatının 48. yılı dolayısıyla İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Anıtkabir'de mezarı başında tören düzenlendi. Törene, İnönü'nün aile fertleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Bilal Şentürk ve askeri erkan katıldı.

Aslanlı yolda yürüyen heyet, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Şentürk tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçildi. İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı adına Şentürk, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Genelkurmay 2. Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, CHP adına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve ailesi adına İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker kabrine çelenk bıraktı. Tören, saygı duruşunun ardından ailesinin İnönü'nün kabri başında taziyeleri kabul etmesi ile son buldu.