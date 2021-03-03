Vefatının 750. yılında Hacı Bektaş Veli Gazi Üniversitesi'nde anıldı

yılında “Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi Anma Ulusal Sempozyumu” düzenledi.

Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu'nda gerçekleştirilen anma sempozyumuna Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu ve UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz da katıldı. 2021 yılının Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran yılı olarak belirlendiğini hatırlatan Rektör Yıldız, “Tarihimizdeki önemli şahsiyetler ve kültürümüzdeki önemli hususlarla ilgili çok güzel çalışmalar yapılıyor. Bu yılı da kendilerinin girişimiyle birlikte hem hünkarımız Hacı Bektaş-ı Veli yılı hem Yunus Emre yılı hem de Ahi Evran dede yılı olarak ilan ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi de bu yılları ülkemizde anma yılları olarak ilan ettiler. Biz de Gazi Üniversitesi olarak bu değerli büyüklerimizi bunları fırsata çevirerek anmak, anlatmak, tanımaya ve tanıtmaya çalışmaya gayret ettik. Yakın zamanda bizden ayrılan Hacı Bayramı Veli Üniversitemizle birlikte oranın Hacı Bayram Veli Araştırma Merkezi var biliyorsunuz, daha önce Gazi Üniversitesine bağlıydı, uzun yıllar güzel faaliyetler yürüttü. O merkezle birlikte hünkarımızı tanıtalım, anlamaya çalışalım diye bu faaliyeti icra etmeye karar verdik. Alanında uzman, Hacı Bektaş Veli'yi çok iyi tanıyan değerli 16 bilim uzmanımız bugün bu sempozyumumuzda değerli bildirileriyle bizlere bu büyüğümüzü farklı yönleriyle tanıtmaya gayret edecekler. Türk tarihinde Hacı Bektaş Veli misali çok değerli büyüklerimiz var. Bu değerli büyüklerimizden bir tanesi Hacı Bektaş-ı Veli hazretlerini de yetiştiren, manevi gıdasını aldığı Hoca Ahmet Yesevi hazretleridir” diye konuştu.