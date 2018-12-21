Venezuala tatları yakında Zübeyde Hanım'da

Çankaya Belediyesine bağlı Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde kültürel etkinlikler düzenleyecek olan Venezuela, ülkeye özel tatları da tanıtacak.

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri kapılarını Venezuela'ya açıyor. Venezuela Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, Venezuela ve Türkiye arasındaki dostluğu bir adım ileri taşımak amacıyla düzenleyecekleri kültürel etkinlikler için Zübeyde Hanım Çankaya Evi'nde incelemelerde bulundu. Büyükelçi Reyes, özellikle mutfak bölümünde detaylı incelemeler yaptı. Türkiye ve Venezuela'nın politik ve ticari işbirliğinin iyi bir durumda olduğunu belirten Büyükelçi Reyes, “Amacımız çeşitli etkinliklerle kültürel köprüyü de sağlamlaştırmak” dedi.

Bu anlamda Türk vatandaşlarının yoğun olarak bulunduğu merkezleri öncelikli olarak belirlediklerini ifade eden Reyes, Çankaya Belediyesine teşekkür etti. Büyükelçi Reyes, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi içerisinde bulunan Çankaya Evi atölyelerinde çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini de belirtti. Atölyelerden en çok pastacılık eğitimlerinin verildiği mutfak bölümüne ilgi gösteren Reyes, Venezuela tatlarının tanıtımına yönelik aktiviteler yapılabileceğinin müjdesini verdi. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde 7/24 hizmet veren kütüphaneyi de ziyaret eden Büyükelçi Reyes, kütüphaneye İspanyolca kitap bağışında bulunacaklarını belirtti.