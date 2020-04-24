Venezuela'da 23 Nisan coşkusu

Venezuela'da Karakas Büyükelçiliği personeli, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, Karakas'ta bulunan Kemal Atatürk Parkında kutladılar.

Covid-19 salgını nedeniyle sosyal karantina önlemlerinin devam ettiği Venezuela'da, Karakas Büyükelçiliği personeli, sosyal mesafeye özen göstererek ve maske kullanarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşını söyledi.