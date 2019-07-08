Vergi rekortmeni iş adamına teşekkür plaketi

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 2018 yılında vergi rekortmeni olan iş adamı Mehmet Berat Battal'a teşekkür plaketi verildi.

2018 yılında kurumlar vergisinde en çok beyanda bulunan ve vergi rekortmeni olan Battal Holding'e Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Battal Holding bünyesinde faaliyet gösteren Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'de düzenlenen törende Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan adına teşekkür belgesini Yahya Galip Vergi Dairesi Müdürü Erol Yılmaz Kantar takdim etti.

Kurumlar vergisinde en yüksek beyanda bulunan mükellef olarak teşekkür belgesi ile onurlandırıldıklarını belirten Mehmet Berat Battal "Vatanseverliğin, ülkemizde kazandıklarımızı yine ülkemize ve ülkemiz insanının geleceğine hizmet edecek yatırımlar için kullanmak olduğuna inanıyorum. Bu nedenle gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız yatırımlar ile ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkıyı sürekli artırmak istiyoruz. Kurumlar vergisinde en yüksek beyanda bulunan mükellefler arasında yer almak bizleri son derece memnun etti" ifadelerini kullandı.

Battal, "Vatana hizmet anlayışımızı pekiştiren bu belgeyi bizlere takdim eden Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan'a, Yahya Galip Vergi Dairesi Müdürü Erol Yılmaz Kantar'a teşekkür ediyorum. Bizleri onurlandırdılar" dedi.

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