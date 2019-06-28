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Vergi rekortmeni seçilen İşadamı Mustafa Ençetin'e teşekkür plaketi verildi

Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, 2018 yılı Elmadağ Vergi Dairesi tarafından vergi rekortmeni olarak belirlenen Mustafa Ençetin’e teşekkür plaketi verdi.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, 2018 yılı Elmadağ Vergi Dairesi tarafından vergi rekortmeni olarak belirlenen Mustafa Ençetin'e teşekkür plaketi verdi.


Enfabal Merkezinde gerçekleşen törende Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, 2018 yılında yaptığı yatırımlar ve ihracata yönelik çalışmalar dolayısıyla Elmadağ Vergi Dairesi tarafından vergi rekortmeni olarak seçilen Enfabal Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ençetin'e teşekkür plaketi takdim etti.


Törende konuşan Ençetin, Elmadağ Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından bölgemizde en yüksek beyanda bulunan mükellef olmamız sebebi ile ‘Teşekkür Belgesi' ile onurlandırıldıklarını ifade ederek, ‘'Ülkemize, bölgemize, insanımıza verdiğimiz değerle beraber büyüyen şirketimiz her yıl daha fazla katma değer oluşturmak için çalışmalarına hızla devam edecektir. Bu arada yapacağımız yatırımlarımızla ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Temennimiz, bu ülkeden kazandığını yine bu ülkeye yatıran şirketlerin sayısının artması yönündedir. Biz bu doğrultuda hareket etmeye devam edeceğiz'' dedi.


Törene Elmadağ Vergi Dairesi Başkanı Sebahattin Güngör ve diğer yetkililer katıldı.

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