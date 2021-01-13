Veri Güvenliği ve Kişisel Verileri Koruma Derneği WhatsApp'ı şikayet etti

ANKARA (İHA) – Veri Güvenliği ve Kişisel Verileri Koruma Derneği, sosyal medya uygulaması WhatsApp'ı son güncellemesinden dolayı Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na şikayet etti.

Veri Güvenliği ve Kişisel Verileri Koruma Derneği Başkanı Avukat Rıza Saka, Başkan Yardımcısı Geylani Gani ve Avukat Sefa Karcıoğlu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na WhatsApp hakkında şikayette bulundu. Başvurunun ardından basın açıklaması yapan Dernek Başkanı Saka, WhatsApp'ın son güncelleme girişiminin kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandığını belirterek, “Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin bir parçası olarak da kişisel verilerin korunması konusunda 2016 yılından beri 6698 sayılı Yasa ile birlikte önemli bir aşama kaydetmiştir. Bu aşamaların en önemli parçası da Kişisel Verileri Koruma Kurumu'dur. Şunu ifade ederim ki sosyal medya kuruluşları ya da internet devleri Türkiye'yi ve Türk halkını küçük görmesinler. Türkiye bir hukuk devletidir ve Türkiye Cumhuriyeti kendi vatandaşlarının verilerinin korunması konusunda her türlü tedbiri alabilecek güç ve kudrettedir. Bizler de vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri olarak Türk halkının kişisel verilerinin korunması konusunda kanunun bize verdiği yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceğimizi ifade edelim” diye konuştu.

WhatsApp'ın toplamış olduğu kişisel verileri Facebook ve diğer şirketlerle paylaşma konusunda bir irade ve rıza dayatması ortaya koyduğunun altını çizen Saka, “Oysa bizim kanunumuz bir hizmetin verilmesinin o hizmetle ilgisi olmayan kişisel verilerin verilmesine, kişisel verilerin işlenmesi şartına dayandırılamayacağına açıkça düzenlemektedir. Açıkça alınmak istenen açık rıza çok açık, çok belirsiz, çok geniş nitelikte, insanların güvenliğini tehdit edebilecek boyutta ‘battaniye rıza' dediğimiz bir rıza konumundadır. WhatsApp kullanıcısı tarafından bu rıza verilse, onaylansa bile aslında geçerli bir rıza olmaktan uzaktır. Avrupa Birliği vatandaşlarına uygulanmayan bir uygulamanın kişisel veri paylaşımının Türk vatandaşları için uygulanmak istenmesi kabul edilemez” açıklamasında bulundu.