"Veri petrolden daha önemli"

Cumhurbaşkanlığında görevli mühendis Buğra Ayan, verinin petrolden daha önemli olduğunu söyledi.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ve Trend Micro iş birliğiyle düzenlenen Bilişim Akademisi kapsamında verilen ücretsiz eğitimler devam ediyor. Cumhurbaşkanlığında mühendis olarak görev yapan Buğra Ayan, katılımcılara sosyal medyanın tarihsel gelişimi, dijital okur-yazarlığın önemi ve yeni gelişen teknolojilerin farklı iş alanlarına yansımaları ve yapay zeka konularında bilgi verdi. Eğitimde internetin geleceği hakkında değerlendirmelerde bulunan Ayan, internet endüstrisinde makine kullanılmasıyla çok uluslu internet şirketleri tarafından insanların sevinçlerinin ve hüzünlerinin manipüle edilebildiğini belirtti. Son yılların popüler konusu yapay zekanın hangi alanlarda kullanıcıların karşısına çıktığını ve yapay zekanın gelişimine karşı hangi noktalarda dikkatli olunması gerektiğini paylaşan Ayan, her geçen gün daha fazla yapay zeka projesi ile karşılaşılacağına değindi.

"Veri petrolden dahi önemli"

Geleceğin meslekleri hakkında bilgi veren Ayan, geleceğin veri üzerinde yükseleceğini, veri okur yazarlığının çok önemli olduğunu söyledi. Ayan, hangi meslekte olursa olsun kişilerin veri okur yazarlığına sahip olarak inovasyon toplumuna geçişin parçası olabileceğini belirtti. Verinin geleceğin petrolü olarak görüldüğünü söyleyen Ayan, petrole göre çıkarması daha kolay ve internette açık erişime sahip yüksek miktarda olması nedeniyle verinin petrolden dahi daha önemli olabileceğini vurguladı.

Eğitimin ikinci bölümünde atölye şeklinde uygulama yapan Ayan, tüm katılımcılarla bilişim endüstrisinin kendi alanlarıyla nerede kesiştiği üzerine konuşarak, teknolojinin doğasına göre yapılması mümkün olan ve olmayan projeleri tartıştı.