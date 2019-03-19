Voleybol takımından teşekkür ziyareti

Keçiören Belediyesi Bağlumspor Bayan Voleybol Takımı ve antrenör heyeti sezonun son maçından önce Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bağlumspor Bayan Voleybol Takımı, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ı makamında ziyaret etti. Antrenör heyetiyle ve takım oyuncuları ile bir dizi sohbet gerçekleştiren Ak, Keçiören'de son 10 yılda spora ve sporcuya büyük destek verdiklerini söylerken, nazik ziyaretlerinden dolayı sporculara ve antrenörlere de teşekkürlerini iletti.

Keçiören Belediyesi Başkanı Mustafa Ak'a, Bağlumspor forması hediye eden heyet, formanın üzerinde bulunan Keçiören ambleminin her zaman kendileri için gurur kaynağı olacağını ifade etti.

“Desteklerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz”

Takım antrenörü İsmail Hakkı Zora, Türkiye Voleybol Lisesi Spor Kulübü ile oynayacakları sezonun son maçından önce Ak'a teşekkür etmek istediklerini belirterek, "Keçiören'de 4300 lisanslı sporcu var. Keçiören Belediye Başkanımız Mustafa Ak ve belediyemizin diğer sorumluları spora gönül verenlere destekte bulunmasaydı. Keçiören spor ve sporcu bu denli gelişemezdi. Bu destekler sayesinde altyapı takımımız da 2. Lig'e yükseldi. Başkanımız başta olmak üzere, Keçiören'de sporun gelişmesi için emek ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda voleybol takımı ile hatıra fotoğrafı çektiren Ak, gelecek müsabakalarda teknik heyete ve oyunculara başarılar dileyerek eşofman takımı hediye etti.