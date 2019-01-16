İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vurulan kuyumcu son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da yüzleri maskeli 2 soyguncu tarafından pompalı tüfekle vurulan kuyumcu Nurettin Güzel son yolculuğuna uğurladı.

Ankara'da yüzleri maskeli 2 soyguncu tarafından pompalı tüfekle vurulan kuyumcu Nurettin Güzel son yolculuğuna uğurladı.


Dün akşam saatlerinde Çağlayan Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanından evine gitmek üzere hazırlanan Nurettin Güzel, 2 soyguncu tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Güzel, bugün öğle namazını müteakip Karşıyaka mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi. Güzel'in eşi cenaze namazında ayakta durmakta güçlük çekerken, yakınları koluna girerek destek oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.