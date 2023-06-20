WOODIST 2023 Ağaç İşleme Makineleri ve Yan Sanayi Fuarı sona erdi

Fuarcılık alanında Türkiye sınırlarını aşan deneyimiyle sektöre yön veren NOBEL EXPO ULUSLARARASI FUARCILIK tarafından düzenlenen organizasyonda 25 ülkeden 7 bin 550 ziyaretçi ağırlandı. Son teknoloji yerli üretim makinelerin görücüye çıktığı büyük buluşmaya İstanbul Fuar Merkezi ev sahipliği yaptı.

Türkiye'de ağaç işleme makineleri ile yan sanayinin buluştuğu tek fuar olan organizasyona ABD, Azerbaycan, Cezayir, Fas, Filistin, Gürcistan, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Sırbistan, Sudan, Tunus, Umman ve Ürdün'den satın almacılar katılım sağladı. Dört gün boyunca hizmet veren fuarı ziyaret edenler arasında mobilya, ahşap ve aksesuar sektörlerinden temsilcilerin yanı sıra iç mimarlar, tasarımcılar, marangozlar, ustalar, mühendisler, inşaat şirketleri, taşeronlar, tedarikçiler, yatırımcılar ve iş geliştirme profesyonelleri de yer aldı.

WOODIST 2023'ün mobilya sektörü paydaşlarını bir araya getirmesinin yanı sıra Türk makine üreticilerine de kendilerini gösterme olanağı sağladığını dile getiren NOBEL Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, "Hedefine ulaşan bir fuarı geride bıraktık. Yerli makine üreticileri hem onlarca ülkeye kapasitesini gösterme olanağı buldu hem de hatırı sayılır oranda satış ve anlaşmaya imza attı. İhracatın arttırılması yolunda Türkiye'nin en büyük ihtiyacı yabancı yatırımcılara yapabileceklerini ilk ağızdan anlatabilmesidir. Fuarlar buna imkan sağlayan en etkili yoldur. Farklı sektörlerde ülke potansiyelini anlatmak için gerek yurt içinde yabancı yatırımcıları ağırlamaya, gerekse yerli şirketleri yabancı ülkelerde vizyona çıkarmaya devam edeceğiz. Fuarcılığa sadece iş olarak değil, aynı zamanda ülke ihracatına ve Türkiye'nin vizyonuna katkı olarak bakıyoruz. O nedenle ticari anlaşmaların getirdiği ekonomik kazanımların yanı sıra buna aracı olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan TAİF öncülüğünde fuar için İstanbul'a gelen Afyonkarahisar Ağaç İşleri Esnaf Odası, Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası, Antakya Marangoz ve Hızarcılar Odası, Aydın Marangoz ve Esnaf Odası, Burdur Bucak Hızarcılar Odası, Düzce Marangozlar Odası, Konya Ereğli Marangozlar Odası, Mersin Mobilyacılar Odası, Sakarya Akyazı Ağaç İşleri Odası, Sivas Marangozlar Odası heyetleri de üretim hacimlerini yükseltmek amacıyla makine satın aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), KOSGEB, Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu ve Ağaç İşleri Platformu ise WOODIST 2023'e destekleyici olarak dahil oldu.