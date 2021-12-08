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Yaban hayatı foto kapana yansıdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Antalya’da foto kapana yakalanan yaban domuzu, kurt, at ve vaşağın görüntülerini paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Antalya'da foto kapana yakalanan yaban domuzu, kurt, at ve vaşağın görüntülerini paylaştı.


Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Antalya'nın yaban hayatında bulunan yaban domuzu ailesi, kurt, at ve vaşağın foto kapana yansıyan görüntülerini paylaştı. Hayvanların ekipler tarafından konan ağaçtan oyma kaptan su içme görüntüleri izleyenlerin içini ısıttı.

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