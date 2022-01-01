Yaban hayatındaki çeşitlilik fotokapanlara yansıdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanına fotokapanlar yerleştirmişti. Fotokapanlara yansıyan görüntüler yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor. Görüntülerde ceylan, ayı, tavşan, kurt, tilki ve vaşağın günlük yaşantılarından kareler yansıyor.