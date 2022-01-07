İhlas Haber Ajansı

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Yaban hayatındaki çeşitlilik fotokapanlara yansıdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara birçok çeşitteki hayvanın doğal hayatı yansıdı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanına fotokapanlar yerleştirmişti. Fotokapanlara yansıyan görüntüler yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor. Ceylan, tavşan, sincap, ceylan, dağ keçisi, kurt ve tilkilerin günlük yaşantılarından kareler yansıyor.

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