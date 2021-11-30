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Yaban hayatından görüntüler fotokapana yansıdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara kurt ve yaban domuzları yansıdı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanına fotokapanlar yerleştirmişti. Fotokapanlara yansıyan görüntüler yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor. Görüntülerde ormanlık alanlarda birbiriyle kavga eden yaban domuzları, yaban domuzlarının kış şartlarında yaşayışı ve kurtların gezinişi görülüyor.

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