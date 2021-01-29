İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktılar

Ülkü Ocakları Kızılcahamam İlçe Başkanlığı üyeleri, Akyarma bölgesinde yabani hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı.


Ülkü Ocakları Kızılcahamam İlçe Başkanı Nuri Odacı yaptığı açıklamada, “Bu faaliyetle bu zorlu kış şartlarında yabani hayvanların aç kalmaması, aç kalan yabani hayvanların köylerimize inip besicilerimizin hayvanlarını telef etmemesi adına bir nebze de olsa katkıda bulunduk. Yolumuzu aydınlatan 9 ışığımızın köycülük maddesi gereğince köylerimizin refahı adına besicilerimizin ve köylerimizin her zaman yanındayız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.