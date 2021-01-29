Yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktılar

Ülkü Ocakları Kızılcahamam İlçe Başkanı Nuri Odacı yaptığı açıklamada, “Bu faaliyetle bu zorlu kış şartlarında yabani hayvanların aç kalmaması, aç kalan yabani hayvanların köylerimize inip besicilerimizin hayvanlarını telef etmemesi adına bir nebze de olsa katkıda bulunduk. Yolumuzu aydınlatan 9 ışığımızın köycülük maddesi gereğince köylerimizin refahı adına besicilerimizin ve köylerimizin her zaman yanındayız” dedi.