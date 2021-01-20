Yaban hayvanlarının beslenme yolculuğu havadan görüntülendi

Başkent'te kar yağışı ve ağır kış koşullarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü tarafından şehrin uygun noktalarına yem bırakıldı. Yaban hayvanlarının beslenme yolculuğu drone ile havadan görüntülenirken, eşsiz kar manzarası seyrine doyum olmayan görüntüler ortaya çıkardı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü, ağır kış koşullarında yaban hayvanlarını unutmadı. Ankara'nın dört bir yanında yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı. Yapılan yemleme çalışmaları ile ağır kış şartlarının sonucunda aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvanları popülasyonu da destekleniyor. Kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarında beslenmesi ve korunması çalışmaları bir plan dahilinde yürütülüyor. Ekipler işlerini büyük bir titizlikle yerine getiriyor. Yemleme çalışmalarında otçullardan geyik, karaca, yaban keçisi gibi türler için yulaf, mısır, yonca; kuşlar için ise kırık buğday, mısır, arpa bırakılıyor. 2019-2020 kış yemleme döneminde Ankara ili genelinde 36 bin kilogram yem doğaya bırakılırken, 2020-2021 dönemi için 55 bin kilogram yem bırakılması hedefleniyor.

Soğuksu Milli Parkı ve civarında yaşayan kızıl geyik, yabani tavşan ve kuş türleri için saman, kırık buğday, sebze artıkları ile yemleme faaliyeti gerçekleştirildi. Yemleme çalışmalarının yolculuğu havadan görüntülenirken, ortaya eşsiz bir doğa manzarası çıktı. Kızılcahamam Soğuksu Milli Park Şefi Özge Yaman da yemleme çalışmasına katılarak sahada incelemelerde bulundu.

"Hedefimiz 55 ton"

Çalışmalara ilişkin bilgiler veren Doğa koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü Ankara İl Şube Müdürü İsmail Murat Güzel, "Şu anda bulunduğumuz alan Soğuksu Milli Parkı, Ankara'mızın güzide piknik alanlarından ve yaban hayvanları için de bir sığınma noktası. Bugün iki ayrı noktada kış şartlarından dolayı aç kalan yaban hayvanlarımız için yemleme çalışmasında bulunduk. Kış şartlarında hayvanlarımız saha karla kaplandığı için yem bulmakta güçlük çekmekte ve şehirlere doğru yaklaşmaktadır. Bunun önüne geçmenin tek yöntemi bu hayvanları oldukları ortamlarda besleyebilmek. Ankara İl Şube Müdürlüğü olarak geçtiğimiz yıl yaban hayvanlarına 36 ton yemlemede bulunduk, bu yılki hedefimiz 55 ton. Genel müdürlüğümüzün tüm Türkiye'deki hedefi ise 4 bin ton gibi büyük bir rakamla yaban hayvanlarımızı bulundukları yerde beslemek, doğaya destekte bulunmak ve bu türlerin sürekliliğini sağlamaktır" dedi.

Soğuksu Milli Parkı ve civarında doğal olarak yaşayan kızıl geyik, karaca gibi türler için yemlemede bulunulduğunu kaydeden Güzel, "Bu hayvanlarımız için doğaya biz yoğunca saman, pazar artığı ve benzeri ürünlerle Kızılcahamam ilçe merkezinden de destek alarak yemleme faaliyetlerini sürdürüyoruz. Ayrıca ormanlarımızda bulunan kuşlarımız için de mısır, kırık buğday ve benzeri besleme ürünlerini hayvanlarımıza bırakarak onların doğada tekrar barınmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kurum olarak öncelikli hedefimiz doğal hayatın korunması. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürümüzün denetimi ve kontrolü altında bulunan korunan alanlarımıza da bu yaban hayvanlarının kendisini sağlayarak, aynı zamanda da aynı yerlerde insanlarla etkileşimini azaltarak, insanlarımıza da buralarda tabiattan faydalanma, doğa ile iç içe bulunma imkanları sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak tüm Türkiye genelinde geçen yıl 2 bin ton yemleme yapıldığını aktaran Güzel, "Bu yılki projemiz kapsamında yaban hayvanlarının daha iyi desteklenmesi ve tutunabilmeleri için proje kapsamında tüm ülke genelinde 4 bin ton yemleme hedefimiz var. Bu hedefimizi de büyük ihtimalle gerçekleştireceğiz. Yaban hayvanlarımıza sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.