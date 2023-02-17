Yabancı arama kurtarma ekiplerinin afet bölgesindeki çalışmaları sürüyor

Depremin yıkıcı etkisi nedeniyle AFAD, Türk Kızılay ve sanayiciler ile birçok kurum ve kuruluşun yanı sıra dünya ülkeleri de depremzedeler için seferber oldu.

Dünya ülkeleri yardımları

İlk depremin meydana geldiği 6 Şubat itibariyle ulusal ve uluslararası çapta, depremzede vatandaşlar için yardım seferberliği başlatıldı. Bu çerçevede başta Azerbaycan olmak üzere, Çin, Meksika, Tayland, ABD, İsviçre, Pakistan, Türkmenistan, İngiltere, Fransa, İspanya, Japonya gibi birçok dünya ülkesinden arama kurtarma ekipleri ve ayni yardım desteği geldi.

70 ülkeden 4 bin 453 yabancı personelin bölgeye sevki sağlandı

Dışişleri Bakanlığı verirlerine göre, Türkiye'ye depremin ardından 101 ülkeden yardım teklifinde bulunuldu. 74 ülkeden 7 bin 98 yabancı personel deprem bölgelerinde görev yaptı. Ülkelerden Türkiye'ye gelen personellerin büyük ekseriyeti Adana Şakirpaşa Havalimanı'na intikal etti. Adana'daki dış hatlar terminalinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AFAD koordinasyonuyla lojistik ve sevk merkezi kuruldu.

70 ayrı ülkeden, 4 bin 453 yabancı personelinin bölgelere sevkleri bu merkezden sağlandı. Yine bakanlık koordinasyonuyla kurtarma ekibi, sağlık personeli, doktor ve tercümanlardan oluşan 4 bin 617 Türk yardım görevlisi de bölgelere gönderildi. Bu sevklerin büyük ekseriyeti sanayicilerden sağlanan otobüsler, minibüs ve diğer personel taşıyıcılarla sağlandı. Ekiplerle birlikte 3 bin tonu aşkın ayni yardım da TIR'larla bölgeye ulaştırıldı. Görevlerini tamamlayan yerli ve yabancı ekiplerin bölgeleriyle ülkelerine dönüşlerinde de aynı hassasiyetler gözetilecek.

Çin Arama Kurtarma Ekipleri, alkışlarla uğurlandı

Türkiye'deki depremlerin dünyada yankı uyandırmasının ardından arama kurtarma ekipleri ve ayni yardımlarıyla Türkiye'ye destek olacaklarını açıklayan Çin Halk Cumhuriyeti'nden aralarında sağlık görevlilerinin de olduğu 267 kişi, bölgeye gelmişti. 4 ilde arama kurtarma çalışması yapan ve birçok depremzedeyi enkaz altından çıkaran personel için Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene katılan, Çin'in Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin, ülkesi adına böylesine büyük bir depremde yaraların sarılmasına yardımcı oldukları için bütün ekiplere teşekkür etti.

Türk yetkililer de Çinlileri alkışlarla havalimanından ülkelerine uğurladı. İki ülke dayanışmasıyla dış hatlar terminalinde Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti bayrakları açıldı. Öte yandan Çin'in ayni yardımlarının süreceği, bu yardımların koordinasyonu için bazı görevlilerin bir süre daha bölgede kalacağı öğrenildi. Çin'in Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'nda ise Çin'deki yardım kuruluşları ve halkın topladıkları yardımların, Türk Hava Yolları (THY) seferleriyle Türkiye'ye sevki sürüyor.

Organize Sanayi Bölgelerinden topyekün seferberlik

Başta arama kurtarma çalışmaları olmak üzere depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak vinç, ekskavatör, forklift, kamyon, pikap ve ticari araç olmak üzere 673 ayrı araç da ilk günden itibaren afet bölgesine günbegün ulaştırıldı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki 74 Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) ayni ve nakdi yardımları da AFAD'a aktarılıyor. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalardan sağlanan 300'ün üzerinde otobüs, minibüs ve personel servisi ile 221 TIR da ekipler ve yardımların bölgeye sevklerinde rol alıyor. Ayni bağışların dağıtım sistemi için, deprem bölgesinden Adana, Gaziantep ve Kayseri'de 3 ana aktarma bölgesi oluşturuldu. Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları personel, tır ve vinç desteğinde bulundu. Operatör şirketleri ise telefon sinyallerini güçlendirecek kuleler kurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan 40'tan fazla deponun işletilmesi ve vatandaşa dağıtımların sağlanması için kargo ve lojistik firmalarından personel ve araç destekleri de alınmaya devam ediyor.

1 milyondan fazla battaniye

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kriz masasının AFAD ile yaptığı ortak çalışmayla depremden yoğun şekilde etkilenen bölgelere, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda ilk etapta yüzlerce çadır gönderildi. Barınma ihtiyacında önemli bir yere sahip olan konteyner ve prefabrik yapılar da üretildikçe bölgelere peyderpey sevk ediliyor. 1 milyonu aşkın battaniye,100 bini aşkın ısıtıcıyla birlikte sobalar ve jeneratörler aydınlatma ekipmanlarıyla bölgeye aralıksız ulaştırılıyor. Bölgenin önemli ihtiyaçlarından mobil tuvaletler ile su depolarının sevkleri de sürüyor.