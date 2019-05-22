İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na giriş belgeleri yayınlandı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) kapsamında İngilizce ve Farsça sınavına giriş belgeleri yayınlandı.


25 Mayıs Cumartesi günü yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) 2019/4 İngilizce ve Farsça adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecekler. Belirtilen tarihte uygulanacak e-YDS 2019/4 İngilizce ve Farsça sınavı için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.