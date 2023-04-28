Yabancı öğrenciler Keçiören'i gezdi

Erasmus projesi çerçevesinde Türkiye'ye gelen öğrenciler, Ankara'nın Keçiören ilçesini gezdi.

Erasmus projesi çerçevesinde Belçika, İspanya, İtalya ve İrlanda'dan Türkiye'ye gelen öğrenciler, Keçiören'de misafir edildi. Yabancı öğrencilere gezi sırasında Ankara 23 Nisan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri de eşlik etti. Teleferik, Deniz Dünyası ve Doğal Yaşam Parkı'nı gezen Türk ve yabancı öğrenciler birbirleriyle kaynaşma fırsatı buldu.

"Onlara hem Türk kültürünü hem de belediyecilik anlayışımızı anlatıyoruz"

Öğrenci değişimi projelerine katkı sunmaya devam ettiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Erasmus projesi kapsamında Keçiören'imize birçok ülkeden öğrenci geliyor. Onlara hem Türk kültürünü hem de belediyecilik anlayışımızı anlatıyoruz. Onlar da büyük bir memnuniyetle buradan ayrılıyor. Gelenlerin Keçiören'de gezip gördükleri yerleri seveceğinden eminiz. Tüm öğrencilerimize keyifli bir gezi süreci geçirmelerini diliyorum” dedi.