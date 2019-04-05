Yabancı öğrencilerden Türkiye'de eğitim için burs programlarına büyük ilgi

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) gönül coğrafyamızla kardeşlik köprüleri kurmak ve Müslümanca bir bilincin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği uluslararası öğrenci programlarına bu yıl Avrupa'dan Afrika'ya, Asya Pasifik'ten Latin Amerika'ya, Orta Asya'dan Balkanlar'a dünyanın 107 farklı ülkesinden 9 bin 646 öğrenci Türkiye'de eğitim görmek için başvurdu.

TDV'nin yurt dışından öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı sunan Uluslararası İmam Hatip ve Uluslararası Lisans programlarına başvurular tamamlandı. Uluslararası öğrenciler, TDV'nin Uluslararası Öğrenci Programlarına yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların internet üzerinden alındığı TDV Uluslararası Öğrenci Programlarına talep her geçen yıl artarken, 2018 yılında 105 ülkeden 8 bin 505 öğrencinin başvurduğu uluslararası eğitim programlarına bu yıl başvuru sayısı 107 ülkeden 9 bin 646 öğrenciye çıktı. Bu yıl Uluslararası İmam Hatip Lisesi programına 83 ülkeden 4 bin 337 öğrenci, Uluslararası İlahiyat Lisans programlarına ise 102 ülkeden 5 bin 309 öğrenci müracaat etti.

Başvurular Nisan ayı içerisinde değerlendirilerek, gerekli şartları taşıyan adaylara yönelik Mayıs ve Haziran aylarında ülkelerinde mülakat yapılacak. Mülakatlar sonucunda uygun görülen adaylar, Türkiye Diyanet Vakfı uluslararası öğrenci bursluluk programına kabul edilecek. Türkiye Diyanet Vakfı, 2019 Uluslararası Öğrenci Programları kapsamında Uluslararası İmam Hatip Lisesi programı için 450, Uluslararası İlahiyat Lisans programı için de 200 öğrenci olmak üzere toplam 650 öğrenciye daha Türkiye'de eğitim desteği verecek.

Programlara talep artıyor

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 1993 yılından bu yana yurt dışında ve yurt içinde eğitim çalışmaları sürdüren Türkiye Diyanet Vakfının başlattığı Uluslararası Öğrenci Programları kapsamında her yıl dünyanın dört bir tarafından öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı sunduklarını söyledi. Türkiye'nin yanı sıra gönül coğrafyamızda eğitim çalışmalarını öncelikli faaliyet alanları içerisinde gören Türkiye Diyanet Vakfı'nın dünyanın pek çok noktasından gelen öğrencilere Uluslararası İmam Hatip Lisesi, Uluslararası Öğrenci Programı ve Uluslararası İlahiyat Programı gibi projelerle eğitim imkanı sunduğuna dikkat çeken Polat, “Bugüne kadar 111 ülkeden binlerce öğrenciye Türkiye'de eğitim imkanı sunan Vakfımız, burs imkanları ile birlikte barınma ve farklı eğitim sisteminden gelen öğrenciler için tamamlayıcı eğitim imkanları da sağlıyor. Uluslararası öğrencilerin her geçen yıl artarak devam eden Türkiye'de eğitim görme isteği de bizleri mutlu ediyor” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının hayata geçirdiği ve bugün İslam dünyasında yaşanan pek çok eksikliğin giderilmesinin hedeflendiği eğitim programları ile halihazırda 2 bin 315 öğrenciye Türkiye'de eğitim imkanı sağlandığını ifade eden Polat, şunları söyledi:

“Vakfımız, lise, lisans ve lisansüstü alanlarda başlatmış olduğu Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat ve Lisansüstü programlarla gönül coğrafyamızda kardeşlik köprüleri kurmaya ve Müslümanca bir bilincin oluşmasına katkıda bulunuyor. Uluslararası İlahiyat Programı kapsamında gurbetçi vatandaşlarımızın çocuklarını ülkemize getirerek burada hem dini hem de kültürel eğitimlerine katkı sağlıyoruz. Sadece kendi evlatlarımıza değil, ümmetin evlatlarına da sahip çıkıyoruz. Dünya üzerinde genel olarak eğitim-öğretime ve özelde ise din eğitimine erişim imkânından mahrum Müslüman toplumlara bu imkanı sunma hedefiyle faaliyetlerimizi yürütürken aslında öğrencilerin İslam'ın orta yolunu sahih kaynaklardan hikmetli bir şekilde öğrenmelerini hedefliyoruz. Ülkelerini ve çevrelerini aydınlatacak, İslam medeniyetinin aklı selimini ve birikimini idrak eden, ahlak ve maneviyatı önceleyen bilinçli fertler yetiştirmek amacı ile 7 kıtadan ümmetin evlatlarına eğitim imkanı sağlıyoruz.”

Uluslararası eğitim programları ile milletler arasında gönül köprüleri kurduklarını belirten Polat, bu öğrencilerin Türkiye sevdalısı olarak ülkelerine döndüklerini ve Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçileri olduklarını ifade etti. Polat, halen 80 ülkeden bin 185 öğrencinin İstanbul, Kayseri, Konya, Bursa ve Sivas'taki Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerinde eğitimini sürdürürken, uluslararası lisans programlarında 66 ülkeden 470 öğrenci, Uluslararası İlahiyat Programı'nda 15 ülkeden 554 öğrenci, Uluslararası İlahiyat Lisansüstü Programı'nda ise 33 ülkeden 106 öğrencinin Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle Türkiye'de eğitim gördüğünü vurguladı.