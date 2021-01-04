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Yabancı uyruklu kişiler, HES MRZ ile HES hesaplarını kolayca oluşturabiliyor

Yabancı uyruklu kişiler, kimlik ve pasaportlarını HES MRZ özelliği ile kolayca okutabiliyor.

Bu sayede HES uygulamasına kayıt olma ve HES Kodu alma süreci kolaylaşıyor.


Kişilerin Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasına kayıt işlemini kolaylaştırmak için kimlik ve pasaportların MRZ bölümünü otomatik olarak okuyan HES-MRZ (Kimlik Okuyucu) uygulaması geliştirildi.


Bu uygulama HES uygulamasına kayıt olmuş fakat kayıt sürecini tamamlamamış, yabancı uyruklu kullanıcılar için kimlik kartından ya da pasaportundan bilgilerin alınıp sisteme kaydının yapılması işlemi için kullanılıyor. HES uygulaması üzerinde kayıt olma işlemi başlatıldığında, kullanıcı, destekleyen sürümü kullanıyor ise HES-MRZ butonu yabancı kayıt sayfasında beliriyor.

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