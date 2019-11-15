İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yağmur Çoban Madalyaya kulaç attı

Mamak Belediyesi Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcularından Yağmur Çoban geçtiğimiz ay düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Ankara Küçükler Yüzme Şampiyonası’nda yarışlarında madalyaya kulaç attı.

Mamak Belediyesi Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcularından Yağmur Çoban geçtiğimiz ay düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Ankara Küçükler Yüzme Şampiyonası'nda yarışlarında madalyaya kulaç attı.


Kelebek, sırtüstü, serbest ve kurbağa stillerinde yarışan Çoban 50 metre sırtüstü stilinde ikinci, 50 metre kelebek stilinde de üçüncülük elde ederek, hem gümüş hem de bronz madalyanın sahibi oldu.



Şampiyonlar Mamak'tan çıkacak


Sporun her branşında olduğu gibi yüzme branşında da başarılar elde ettiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sporun her alanında başarıyı hedefleyen bir belediye olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Hedefi büyük olmayanın başarısı da olmaz. Gençlerimiz, hedefleri için çalışacak ve başaracaklar. Sağlıklı bir toplumun temeli spordur. Belediyemizin bütün spor tesisleri, gençlerimizin hizmetindedir. Spor dallarında geleceğin Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için çocuklarımızın ve gençlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.