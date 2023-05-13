Yağmurda kanalizasyona sürüklenen otomobilin hurdası çıkarıldı

Ankara'da dün yağan yağmurun ardından çöken alt yapı sonucu yollar sel suları ile dolarken logar kapağına takılarak kanalizasyona düşen otomobilin hurdası çıkarıldı.

Ankara'da dün akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri yüzünden araçlar su altında kalırken bazı dükkan ve işyerlerini su bastı. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Angora Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobil, Ankara Büyükşehir Belediyesinin açık logar kapağına takıldı. Yağışın artmasıyla birlikte yol çöktü. Çöken yolla birlikte otomobil kanalizasyona sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekiplerin uzun uğraşlar sonucu kanalizasyondan otomobilin hurdası çıkarıldı.