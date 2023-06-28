Yakacık'ta kurbanlar güvenle kesildi

Yenimahalle Belediyesi, Ankara'nın en büyük kurban kesin alanı olan Yakacık Kurban Kesim ve Satış Alanında vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için tam kapasite hizmet veriyor.

Alan düzenlenme ve temizlik çalışmalarının günler öncesinden başladığı Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Yakacık Kurban Kesim ve Satış Alanında bu yıl 250 çadır kuruldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen vatandaşlar, temizlik ve hijyen kurallarının ön planda tutulduğu kesim alanında bayram namazının kılınmasının ardından güvenle kurbanlarını kesti. Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için Yenimahalle Belediyesi tam kapasite hizmet veriyor.

5 dakikada temiz kesim

Bayram boyunca yaklaşık 7 bin büyükbaş, 8 bin küçükbaş olmak üzere toplam 15 bin kurbanlığın satılıp, kesileceği alanda Yenimahalle Belediyesi, vatandaşın mutlu bir bayram geçirmesi amacıyla aralıksız hizmet sunuyor. Alanda bulunan otomatik kesimhanede kurbanlıklar 5 dakika içerisinde kesilerek 4 parça halinde vatandaşlara teslim ediliyor.

Yakacık kurban kesim alanı ve sonrasında Abdurrahman Oğultürk, Serhat ve Batıkent Andaç Pazar Yerlerinde kurulan kesim noktalarında denetimlerde bulunarak vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, "Yenimahalle'de tüm ekiplerimiz vatandaşların huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi amacıyla özveriyle çalışıyor. Yakacık Kurban Kesim Alanında yoğunluğu azaltmak adına ilçenin 8 ayrı noktasında kurban kesim hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyor, mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum” dedi.

8 ayrı noktada kurban kesim işlemi

Yenimahalle'nin kurban kesim noktaları şöyle; Yakacık, Batıkent Andaç Pazar Yeri, Abdurrahman Oğultürk Kapalı Pazar Yeri, Demetevler Pazar Yeri, Turgut Özal Pazar Yeri, Batı Sitesi Pazar Yeri, Serhat Pazar Yeri, Çamlıca Pazar Yeri ve A. Yahyalar Pazar Yeri.