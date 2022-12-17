Yakalanmamak için ambalajı ile uyuşturucuyu yutan şahıs hastaneye kaldırıldı

Polis, yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, suikast silahı ve hassas terazi ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14-16 Aralık tarihleri arası Ankara genelinde uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında bir şüphelinin yakalama esnasında uyuşturucu maddeyi yutması sebebiyle hastanede tedavisi devam ederken, 28 şahıs gözaltına alındı.

Otomobil anahtarlığı şeklinde suikast tabancası

Yapılan aramalarda toplamda piyasa değeri 2 milyon 200 bin liralık, 3 kilogram 250 gram eroin, 100 gram metamfetamin, 400 adet extasy hap, 2 kilogram 750 gram esrar, 1 adet 9,19 milimetre çapta tabanca, 2 adet 7,65 milimetre çapta anahtarlık şeklinde suikast silahı, uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ve ambalaj malzemeleri ele geçirildi.