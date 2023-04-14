Yaklaşık 19 milyon öğrenci için ikinci ara tatil başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 17-20 Nisan tarihleri arasında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilini yapacak. Ara tatil, 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

Öğrencilerin dört gözle beklediği ara tatilin ikincisi başlıyor. Bugün itibarıyla tatile giren öğrenciler, ara tatilin Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek olması nedeniyle 9 gün boyunca tatil yapacak. 17-20 Nisan tarihleri arasındaki ikinci ara tatil öncesi son ders bugün yapılacak. Yaklaşık 19 milyon öğrencinin merakla beklediği ara tatilde öğretmenler de idari izinli sayılacak.

“Öğretmenimi çok özleyeceğim”

İlkokul öğrencisi Beren Ez Bozdağ, tatilde toplayacağı harçlıklarla lego alacağı için mutlu olduğunu, öğretmeninden ayrılacağı için de üzgün olduğunu belirtti. Beren Ez, “Tatil için seviniyorum ama öğretmenimi çok özleyeceğim. Annem şeker toplamama izin vermiyor ama anneannemden toplarım ben. Anneannem İstanbul'da. Fazla harçlık toplarım dedemden, anneannemden, babamdan ve annemden alırım. Annem iyi vermez ama dedem bayağı iyi para veriyor. Bayram harçlıklarını biriktireceğim ve babamın yardımıyla da lego alacağım” diye konuştu.

İlkokul öğrencisi Ahmet Ömer Bağcı ise köyde dedesi olduğu için memleketine gideceğini ve harçlık toplayacağını belirterek, “Tatilde biraz üzgün, biraz mutlu olacağım. Üzgün olmamın sebebi arkadaşlarımdan ve öğretmenimden ayrı kalacağım. Mutlu olmamın sebebi de 10 gün boyunca ablamda kalacağım ve son gün köyüme gideceğim. Arkadaşlarımla şeker toplayacağım. İki, üç torba toplayabilirim. Bayramda köyde dedem olduğu için ziyaret edeceğim ve harçlıklarımı toplayacağım” ifadelerini kullandı.

Ara tatil sonrası 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren öğrenciler, okullarda eğitim öğretime devam edecek.