Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Azerbaycan'ın öz toprağı Karabağ'da hayasız, hukuksuz ve zalim işgal devam ediyor” dedi.

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü münasebetiyle Azerbaycanlı yazar Zemfira Meherremli tarafından kaleme alınan “Karabağ Muharebesi - Zarif Taleler” adlı kitabın tanıtım programı düzenlendi. Türk Tarih Kurumu ev sahipliğinde Yerli Düşünce Derneği ve 2018 Hareketi tarafından düzenlenen programa kitabın yazarı 2018 Hareketi kurucu üyesi Zemfira Meherremli'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ak Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ak Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, MHP 24. dönem Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, 2018 Hareketi temsilcileriyle çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.

Programdaki konuşmasında Kafkas İslam Ordusu'nun 1918'de elde ettiği Bakü zaferine değinen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, “Vahşi Ermeni ve Bolşevik saldırı ve tehditlerine karşı Nuri Paşa komutasında Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan'a yardıma gönderildi. Kafkas İslam Ordusu Nuri Paşa komutasında Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir'i Bolşevikler ile Ermeni çetelerinden temizleyerek, 15 Eylül 1918'de Bakü'yü kurtardı. Savaşlarda 1130 şehit verildi. Bu şerefli tarihi bize bırakan Azerbaycan'ın kahraman evlatlarını ve Anadolu'dan kardeşlerinin yardımına koşan yiğitleri rahmetle ve minnetle anıyoruz. Mekanları cennet, ruhları şad olsun” şeklinde konuştu.

“Azerbaycan'ın öz toprağı Karabağ'da hayasız, hukuksuz ve zalim işgal devam ediyor”

Karabağ bölgesinin uluslararası kuruluşların kararlarına rağmen, dünyanın gözü önünde Ermenistan tarafından işgaline göz yumulduğunun altını çizen Topçu, “Azerbaycan'ın öz toprağı Karabağ'da BM, AGİT ve MİNSK'e rağmen halen hayâsız, hukuksuz ve zalim işgal devam ediyor. 2018 Hareketi tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti 100.yılı için bastırılarak armağan edilen ve gazeteci yazar Zemfira Meherremli Hanımefendi tarafından yazılmış ‘Karabağ Muharebesi - Zarif Taleler' adlı eser Karabağ'ı konu alıyor. Bu vesile değerli yazar Zenfira Meherremli Hanımefendiye ve 2018 Hareketi'ne şükran ve teşekkürlerimi sunuyor, Can Azerbaycan'ımıza kıyamete kadar hür ve müstakil olarak mutluluk ve refah içinde esenlikler diliyorum” şeklinde konuştu.

“Rahatsız olanlara inat, kardeşliğimizi devam ettirmeliyiz”

Azerbaycan ile Türkiye tarihin her döneminde beraber olduğunu vurgulayan Metin Gündoğdu, “Bu öyle bir birliktir ki; aynı evin içinde büyüyen, aynı beşikte yetişen, aynı değerleri paylaşan bir kardeşlik birliğidir. Milletvekili olarak parlamentoda, Yerli Düşünce Derneği olarak sivil toplum platformlarında, kardeşliğimizin ebediyen kuvvetli kalması için var gücümüzle çalışıyoruz. Biliyoruz ki bizim birliğimiz birbirimize kuvvet verir, bizim kardeşliğimizin kökleri derindedir. Kardeşliğimizden rahatsız olanlara inat, bu kardeşliğimizi devam ettirmeliyiz” dedi.

“İstiklale olan tutku milletimiz için ortak noktalardan birisidir”

Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Turan ise Türkiye-Azerbaycan arası ilişkiler için kullanılan “tek millet, iki devlet” ifadesine vurgu yaparak, “Bundan 100 yıl önce Nuri Paşa ve beraberindeki yiğitlerin Bakü'deki kardeşleriyle birleşip kazandığı Bakü zaferi Azerbaycan'ımızın istiklal mücadelesinin mihenk taşı olmuştur. Devletlerimiz istiklal mücadelelerini aynı dönemlerde vermişlerdir. İstiklale olan tutkunluk iki devletin tek milleti için ortak noktalardan birisidir” şeklinde konuştu.

“İki ülke halkının zeki, çalışkan ve uyanık olması gerekmektedir”

İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, Karabağ sorunun sadece Azerbaycan'ın değil bütün Türk dünyasının meselesi olduğunu ve yakın bir zamanda bu sorunun ortadan kalkacağından emin olduğunu bildirdi. Parmaksız, “Bu konuda ve Türk dünyasının birlikte olması noktasında iki ülke halkının zeki, çalışkan ve uyanık olması gerekmektedir” diye belirtti.

“2018 Azerbaycan için çok önemli bir yıldır”

2018 Hareketi Ankara Temsilcisi Saide Ekmen, 2018 Hareketinin kuruluşuna değinerek, “2018 yılı Azerbaycan için dünya tarihine yazılan bir çok önemli olayları ile hatırlanacak bir yıldır. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinin, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşu ve Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıldönümleri gibi tarihi kutlamalar yılıdır. Azerbaycan Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. Yıldönümünün tüm ülkede resmi olarak kutlanması konusunda sayın cumhurbaşkanı İlham Aliyev 16 Mayıs 2017 tarihli kararname imzalamıştır. Bu kararnameye dayanarak, ülkenin siyasi, ekonomik, bilim ve kültür, akademik, hukuk ve diğer sahalarında tanınmış 100 kurucu üyenin teşebbüsü ile ‘2018 Harekatı' tesis edilmiştir” diye konuştu.

Program çıkışında Meherremli kitaplarını imzalayarak katılımcılara hediye etti.